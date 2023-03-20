Юран: Клаудиньо и Малком захотели стать россиянами и жить в нашей прекрасной стране

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о получении Малкомом и Клаудиньо российских паспортов.

«Они захотели стать россиянами и жить в нашей прекрасной стране. Это их желание. Молодцы. Значит, у нас страна хорошая, раз иностранцы хотят получать наше гражданство», — заявил Юран RT.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о том, что Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.