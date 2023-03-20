Юран: Клаудиньо и Малком захотели стать россиянами и жить в нашей прекрасной стране
- РИА Новости
«Они захотели стать россиянами и жить в нашей прекрасной стране. Это их желание. Молодцы. Значит, у нас страна хорошая, раз иностранцы хотят получать наше гражданство», — заявил Юран RT.
24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.
25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.
Ранее бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался о том, что Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.