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Сёмин: Пиняеву ещё далеко до статуса звезды РПЛ, но игрок он талантливый

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил перспективы нападающего железнодорожников Сергея Пиняева.
Сёмин: Пиняеву ещё далеко до статуса звезды РПЛ, но игрок он талантливый
  • РИА Новости

«Пиняев неплохо выступает за «Локомотив», разгоняет атаки свой скоростью. Взрывной игрок с очень быстрыми ногами. Конечно, талант в нём большой, но надо правильно им распорядиться. Можно ли назвать его звездой РПЛ? До звезды ещё далеко», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

«Локомотив» 28 декабря объявил о подписании контрактов с бывшими футболистами «Крыльев» Максимом Глушенковым и Сергеем Пиняевым. Соглашение с игроками рассчитано на четыре года.

Пиняев в сезоне-2022/23 забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Пиняев рассказал о настрое сборной России на матчи против Ирана и Ирака.

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