Сёмин: Пиняеву ещё далеко до статуса звезды РПЛ, но игрок он талантливый

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил перспективы нападающего железнодорожников Сергея Пиняева.

«Пиняев неплохо выступает за «Локомотив», разгоняет атаки свой скоростью. Взрывной игрок с очень быстрыми ногами. Конечно, талант в нём большой, но надо правильно им распорядиться. Можно ли назвать его звездой РПЛ? До звезды ещё далеко», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

«Локомотив» 28 декабря объявил о подписании контрактов с бывшими футболистами «Крыльев» Максимом Глушенковым и Сергеем Пиняевым. Соглашение с игроками рассчитано на четыре года.

Пиняев в сезоне-2022/23 забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее Пиняев рассказал о настрое сборной России на матчи против Ирана и Ирака.