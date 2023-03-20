Решение нидерландского суда по делу футболиста «Урала» Влута ожидается 3 апреля

Нидерландский суд примет решение по делу нападающего «Урала» Рая Влута в начале апреля.

Как сообщает De Stentor, суд вынесет решение 3 апреля.

Инцидент произошёл в 2021 году, когда футболист выступал за «Хераклес». Влут находился в машине, которая на скорости свыше 200 км/ч насмерть сбила четырёхлетнего ребёнка. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

27-летний Влут известен по выступлениям за ПСВ и «Фрозиноне». С 2022 года он защищает цвета «Астаны», за которую провёл 18 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. 6 сентября футболист перешёл в екатеринбургский клуб.

Ранее сообщалось, что суд Нидерландов отклонил запрос взять Влута под стражу, чтобы футболист не мог уехать в Россию.