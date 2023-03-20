Узнать больше

Решение нидерландского суда по делу футболиста «Урала» Влута ожидается 3 апреля

Короткая ссылка
Нидерландский суд примет решение по делу нападающего «Урала» Рая Влута в начале апреля.
Решение нидерландского суда по делу футболиста «Урала» Влута ожидается 3 апреля
  • Gettyimages.ru

Как сообщает De Stentor, суд вынесет решение 3 апреля.

Инцидент произошёл в 2021 году, когда футболист выступал за «Хераклес». Влут находился в машине, которая на скорости свыше 200 км/ч насмерть сбила четырёхлетнего ребёнка. Игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

27-летний Влут известен по выступлениям за ПСВ и «Фрозиноне». С 2022 года он защищает цвета «Астаны», за которую провёл 18 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. 6 сентября футболист перешёл в екатеринбургский клуб.

Ранее сообщалось, что суд Нидерландов отклонил запрос взять Влута под стражу, чтобы футболист не мог уехать в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить