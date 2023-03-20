Тарасова: надо спросить у Загитовой, почему она выбрала именно такой образ и номер

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об образе Алины Загитовой на турнире шоу-программ.

«В творчестве каждый делает то, что он хочет. Номер для того и существует, чтобы кому-то нравиться, а кому-то не нравиться. У людей разные мнения, это нормально. Надо спросить у самой Загитовой, почему она выбрала именно такой образ и номер», — цитирует Тарасову Sport24.

Загитова на турнире выступила в образе Мэрилин Монро и получила от судей 18,09 балла. Она не вошла в тройку призёров.

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее Загитова ответила на критику за выступление в образе Мэрилин Монро.