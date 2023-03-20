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Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с участием россиян и белорусов

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Федерация тенниса Украины (ФТУ) выступила с заявлением к Национальному олимпийскому комитету (НОК) с просьбой не запрещать украинским спортсменам играть с россиянами на одних турнирах.
Федерация тенниса Украины выступила против бойкота турниров с участием россиян и белорусов
  • Gettyimages.ru

«Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы.

Такое решение приведёт к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании.

Такое решение станет санкцией не против россиян и белорусов, а против украинцев, каждый на своём уровне продвигающих проукраинскую позицию в каждом уголке мира, где они играют.

Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы», — говорится в заявлении ФТУ на официальном сайте организации.

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и БТФ в марте 2022 года. Также организация отменила все турниры в этих странах под эгидой организации.

Российские спортсмены имеют право участвовать в турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что ФТУ не стала подписывать обращение спортивных федераций страны к Международному олимпийскому комитету по отстранению россиян.

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