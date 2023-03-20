Бразильские футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком получили паспорта России

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильских футболистов «Зенита», подтвердил, что его клиенты получили паспорта РФ.

«Клаудиньо и Малком получили российские паспорта», — цитирует Гарсию РИА Новости.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того, чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой эти игроки смогут выступать за сборную России.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что депутат Роман Терюшков поделился мнением о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо.