Защитник «Химок» Тассано: в России чувствую себя в безопасности, всё оказалось не так, как об этом говорили

Уругвайский защитник «Химок» Кристиан Тассано рассказал, что видел много новостей о России до переезда.

«В России чувствую себя в безопасности, всё оказалось не так, как об этом говорили. Перед приездом сюда видел много новостей. Я связался с Николасом Маричалем из «Динамо», он меня заверил, что здесь всё спокойно. Я поговорил с семьёй и решил переехать в Москву», — цитирует Тассано РИА Новости.

Он также подчеркнул, что захотел получить новый игровой опыт, поэтому перешёл в «Химки». По его словам, в столице России он чувствует себя прекрасно.

Тассано перешёл в подмосковный клуб из «Санта-Клары» в зимнее трансферное окно. За «Химки» в текущем сезоне уругваец провёл три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее в «Химках» отреагировали на желание Главчича получить паспорт РФ.