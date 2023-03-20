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Защитник «Химок» Тассано: в России чувствую себя в безопасности, всё оказалось не так, как об этом говорили

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Уругвайский защитник «Химок» Кристиан Тассано рассказал, что видел много новостей о России до переезда.
Защитник «Химок» Тассано: в России чувствую себя в безопасности, всё оказалось не так, как об этом говорили
  • РИА Новости

«В России чувствую себя в безопасности, всё оказалось не так, как об этом говорили. Перед приездом сюда видел много новостей. Я связался с Николасом Маричалем из «Динамо», он меня заверил, что здесь всё спокойно. Я поговорил с семьёй и решил переехать в Москву», — цитирует Тассано РИА Новости.

Он также подчеркнул, что захотел получить новый игровой опыт, поэтому перешёл в «Химки». По его словам, в столице России он чувствует себя прекрасно.

Тассано перешёл в подмосковный клуб из «Санта-Клары» в зимнее трансферное окно. За «Химки» в текущем сезоне уругваец провёл три матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее в «Химках» отреагировали на желание Главчича получить паспорт РФ.

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