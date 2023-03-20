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В «Химках» отреагировали на желание Главчича получить паспорт РФ

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Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал желание хавбека подмосковного клуба Неманьи Главчича получить паспорт РФ.
В «Химках» отреагировали на желание Главчича получить паспорт РФ
  • РИА Новости

«Главчич уже больше года находится в команде и за это время успел неплохо освоиться в российском чемпионате. Если игроку понадобится помощь в оформлении российского паспорта, юристы клуба конечно помогут. Пока что Главчич не обращался в клуб с просьбой получить паспорт РФ», — цитирует Оленева «Спорт-Экспресс».

26-летний сербский хавбек присоединился к подмосковному клубу в 2022 году. Он провёл за «Химки» 27 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до мая 2024 года.

«Химки» с 13 очками занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Главчич высказался о желании получить российский паспорт.

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