Полузащитник «Химок» Главчич: русские и сербы — братья на века

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич высказался о желании получить российский паспорт.

«Я выучил русский язык без репетитора, просто сам учил, ведь я уже играю здесь год и должен знать язык в совершенстве. Для сербов РПЛ — хорошая лига. Русские и сербы — братья на века, безусловно! Я хочу получить российский паспорт. Если сложится такая ситуация, почему нет? Для меня это было бы интересно», — приводит слова Главчича «РБ Спорт».

26-летний сербский хавбек присоединился к подмосковному клубу в 2022 году. Он провёл за «Химки» 27 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до мая 2024 года.

«Химки» с 13 очками занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал игру «Ростова» в матче с «Химками».