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Карпин раскритиковал игру «Ростова» в матче с «Химками»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Химками» в матче 20-го тура чемпионата России.
Карпин раскритиковал игру «Ростова» в матче с «Химками»
  • РИА Новости

«У нас 41 очко и какое‑то там место… Я больше отношу это к чуду, чем к заслугам. Ругал за игру? Можно сказать так. Всё не понравилось. После удаления у «Химок» всё — катастрофа. Психология. Что ещё может быть? На 30‑й минуте тумблер выключили. Что это? Если нет самоконтроля внутреннего, то тренер должен работать», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Единственный мяч забил защитник Максим Осипенко на 18-й минуте с пенальти.

Нападающий «Химок» Жаниу Бикел был удалён с поля на 29-й минуте.

«Ростов» занимает второе место в таблице чемпионата России с 41 очком. «Химки» расположились на 15-й строчке с 13 очками. «Спартак» (40) занимает третью строчку.

Ранее сообщалось, что «Ростов» установил клубный рекорд по набранным очкам после 20 туров.

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