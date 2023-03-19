Карпин раскритиковал игру «Ростова» в матче с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды над «Химками» в матче 20-го тура чемпионата России.

«У нас 41 очко и какое‑то там место… Я больше отношу это к чуду, чем к заслугам. Ругал за игру? Можно сказать так. Всё не понравилось. После удаления у «Химок» всё — катастрофа. Психология. Что ещё может быть? На 30‑й минуте тумблер выключили. Что это? Если нет самоконтроля внутреннего, то тренер должен работать», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Единственный мяч забил защитник Максим Осипенко на 18-й минуте с пенальти.

Нападающий «Химок» Жаниу Бикел был удалён с поля на 29-й минуте.

«Ростов» занимает второе место в таблице чемпионата России с 41 очком. «Химки» расположились на 15-й строчке с 13 очками. «Спартак» (40) занимает третью строчку.

Ранее сообщалось, что «Ростов» установил клубный рекорд по набранным очкам после 20 туров.