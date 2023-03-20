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Роднина назвала обидным отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира в Японии

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира в Японии.
Роднина назвала обидным отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира в Японии
  • РИА Новости

«Не уверена, что буду смотреть, но за результатами следить буду. Чемпионат мира есть чемпионат мира. Обидно, что наших нет. Российские спортсмены всегда самые яркие претенденты на высокие места не только в плане оценок, но и в плане катания», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 26 марта в Сайтаме (Япония).

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее сообщалось, что ISU продолжит консультации по вопросу допуска россиян на международные турниры.

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