Роднина назвала обидным отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира в Японии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира в Японии.

«Не уверена, что буду смотреть, но за результатами следить буду. Чемпионат мира есть чемпионат мира. Обидно, что наших нет. Российские спортсмены всегда самые яркие претенденты на высокие места не только в плане оценок, но и в плане катания», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 22 по 26 марта в Сайтаме (Япония).

Российские фигуристы пропускают международные соревнования сезона-2022/23 из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее сообщалось, что ISU продолжит консультации по вопросу допуска россиян на международные турниры.