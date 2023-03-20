КДК РФС не получал протест от «Торпедо» по итогам игры с «Пари НН»
- РИА Новости
«Нам не поступал протест от «Торпедо». Пока его нет, нам нечего рассматривать. Ждём его, если он будет», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.
Напомним, что за нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек. Таким образом, «Пари НН» могут присудить техническое поражение.
Ранее «Торпедо» подтвердило, что подаст протест по итогам матча с «Пари НН».