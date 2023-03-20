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КДК РФС не получал протест от «Торпедо» по итогам игры с «Пари НН»

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Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц высказался о возможном протесте со стороны «Торпедо» по итогам матча 20-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород».
КДК РФС не получал протест от «Торпедо» по итогам игры с «Пари НН»
  • РИА Новости

«Нам не поступал протест от «Торпедо». Пока его нет, нам нечего рассматривать. Ждём его, если он будет», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1.

Напомним, что за нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек. Таким образом, «Пари НН» могут присудить техническое поражение.

Ранее «Торпедо» подтвердило, что подаст протест по итогам матча с «Пари НН».

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