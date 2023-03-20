Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вступил в перепалку с президентом «Лацио» Клаудио Лотито после матча 27-го тура чемпионата Италии.

По информации La Gazzetta dello Sport, конфликт между сторонами произошёл в подтрибунном помещении. Изначально словесную перепалку начали игрок «Лацио» Алессио Романьоли и футболист «Ромы» Джанлука Манчини.

В их конфликт вмешался Лотито. После чего Моуриньо обратился к нему со словами: «Ты кто вообще? Чего уставился?» На что Лотито ответил: «Я президент «Лацио». А ты кто? Это мой дом, а тебя здесь даже быть не должно».

Игра между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу «Лацио».

Ранее сообщалось, что в Италии отклонили апелляцию «Ромы» и дисквалифицировали Моуринью.