В Италии отклонили апелляцию «Ромы» и дисквалифицировали Моуринью

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не сможет руководить своей командой в ближайших матчах чемпионата Италии по футболу.

Федерация футбола Италии отклонила апелляцию «Ромы» и дисквалифицировала Моуринью на два матча после приостановки наказания, сообщает Sky Sport Italia.

Моуринью получил красную карточку в начале второго тайма матча 24-го тура Серии А с «Кремонезе» (1:2) за оскорбления резервного арбитра. Португальского специалиста дисквалифицировали на два матча Серии А.

Моуринью пропустит матчи чемпионата Италии с «Сассуоло» и дерби с «Лацио». Также португальского специалиста оштрафовали на €10 тыс.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии приостановила дисквалификацию Моуринью.