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Федерация футбола Италии приостановила дисквалификацию Моуринью

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Федерация футбола Италии приостановила дисквалификацию главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
Федерация футбола Италии приостановила дисквалификацию Моуринью
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба федерации на официальном сайте.

Приостановка двухматчевой дисквалификации связана с тем, что «Рома» подала апелляцию на данное решение. Слушание по апелляции состоится 10 марта.

Моуринью был дисквалифицирован на два матча за «оскорбительные выражения в адрес судей», а также за вход в судейскую комнату в матче с «Кремонезе» в 24-м туре чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что Моуринью может покинуть клуб по завершении сезона.

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