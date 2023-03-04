Федерация футбола Италии приостановила дисквалификацию Моуринью

Федерация футбола Италии приостановила дисквалификацию главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Об этом сообщает пресс-служба федерации на официальном сайте.

Приостановка двухматчевой дисквалификации связана с тем, что «Рома» подала апелляцию на данное решение. Слушание по апелляции состоится 10 марта.

Моуринью был дисквалифицирован на два матча за «оскорбительные выражения в адрес судей», а также за вход в судейскую комнату в матче с «Кремонезе» в 24-м туре чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что Моуринью может покинуть клуб по завершении сезона.