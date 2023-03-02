La Gazzetta dello Sport: Моуринью может покинуть «Рому» в случае непопадания в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может покинуть клуб по завершении сезона.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Моуринью будет уволен в случае непопадания «Ромы» в Лигу чемпионов.

Его соглашение с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. На счету команды 44 очка. Лидирует «Наполи» (65).

Ранее сообщалось, что у Моуринью в нынешнем сезоне больше удалений, чем у любого игрока Серии А.