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Смородская — о нарушении регламента со стороны «Пари НН»: ужас и форменное безобразие

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о скандальной ситуации в матче 20-го тура чемпионата России по футболу между нижегородским «Пари НН» и московским «Торпедо».

«Мне грустно всё это слышать, уровень менеджмента падает и падает. Не знаю, что сделают с начальником команды, наверное, не уволят, а накажут. Это должно стать уроком для остальных, но станет ли», — цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что за заявкой на матч должен следить начальник команды, поскольку это его ответственность и обязанность.

«Раньше такое нарушение регламента бывало раз в пять лет, но не подряд же. Ужас и безобразие форменное», — заключила Смородская.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 1:1. За нижегородскую команду сыграл Ярослав Михайлов, который не имел права участвовать во встрече из-за перебора жёлтых карточек. Таким образом, «Пари НН» могут присудить техническое поражение.

Ранее в «Торпедо» подтвердили, что столичный клуб подаст протест по итогам матча с «Пари НН».

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