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Алдонин: ЦСКА сделал шаг к тройке лидеров после победы над «Зенитом»

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Двукратный чемпион России в составе московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о победе над петербургским «Зенитом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

«Очень непростая, сложная и трудовая победа ЦСКА. Конечно, главное, что сокращается отставание. На сегодняшний день положение команды выглядит немного сложно, но шаг вперёд к тройке лидеров ЦСКА сегодня сделал», — цитирует Алдонина «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что на лидерство в чемпионате пока не стоит рассчитывать.

«Но сегодняшняя победа может придать уверенности и дать определённый импульс ребятам. ЦСКА удалось забить и добыть эту важную победу. В первую очередь с точки зрения психологии и турнирной таблицы», — заключил Алдонин.

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу армейской команды. Единственный мяч в игре забил Фёдор Чалов на 72-й минуте. Его признали лучшим игроком матча.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. ЦСКА — пятый (35 очков).

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