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«Барселона» в компенсированное время вырвала победу у «Реала» в матче Примеры

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«Барселона» на своём поле нанесла поражение «Реалу» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонского клуба.

В составе победителей мячи забили Серхи Роберто (45-я минута), Франк Кессье (90 + 2). Автогол на свой счёт записал Рональд Араухо (девятая минута).

«Барселона» с 68 очками продолжает лидировать в Примере. «Реал» (56) располагается на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» разгромил «Валенсию» и продлил серию без поражений в Примере.

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