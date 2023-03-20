«Барселона» в компенсированное время вырвала победу у «Реала» в матче Примеры
Игра на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонского клуба.
В составе победителей мячи забили Серхи Роберто (45-я минута), Франк Кессье (90 + 2). Автогол на свой счёт записал Рональд Араухо (девятая минута).
«Барселона» с 68 очками продолжает лидировать в Примере. «Реал» (56) располагается на второй строчке.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» разгромил «Валенсию» и продлил серию без поражений в Примере.