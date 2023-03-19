«Атлетико» разгромил «Валенсию» и продлил серию без поражений в Примере
Игра в Мадриде завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Диего Симеоне. «Атлетико» не проигрывает на протяжении десяти матчей в чемпионате Испании.
Мячи забили Антуан Гризманн (23-я минута), Янник Феррейра Карраско (49-я) и Тома Лемар (67-я).
«Атлетико» с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице. «Валенсия» с 26 очками — 17-е место.
Ранее Симеоне установил рекорд по числу матчей на посту главного тренера «Атлетико».