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«Атлетико» разгромил «Валенсию» и продлил серию без поражений в Примере

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«Атлетико» на своём поле нанёс поражение «Валенсии» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра в Мадриде завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Диего Симеоне. «Атлетико» не проигрывает на протяжении десяти матчей в чемпионате Испании.

Мячи забили Антуан Гризманн (23-я минута), Янник Феррейра Карраско (49-я) и Тома Лемар (67-я).

«Атлетико» с 51 очком занимает третье место в турнирной таблице. «Валенсия» с 26 очками — 17-е место.

Ранее Симеоне установил рекорд по числу матчей на посту главного тренера «Атлетико».

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