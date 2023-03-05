Симеоне установил рекорд по числу матчей на посту главного тренера «Атлетико»

«Атлетико» на своём поле нанёс разгромное поражение «Севилье» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.

Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу мадридского клуба.

В составе победителей мячи забили Мемфис Депай (23-я, 26-я минуты), Антуан Гризманн (53-я), Янник Карраско (69-я) и Альваро Мората (76-я, 90 + 2). У «Севильи» отличился Юссеф Эн-Несири (39-я).

Диего Симеоне провёл 613-й матч на посту главного тренера «Атлетико». По этому показателю он обошёл Луиса Арагонеса. 52-летний аргентинец возглавил мадридский клуб в 2011 году.

«Атлетико» с 45 очками поднялся на третье место в турнирной таблице. «Севилья» с 25 очками располагается на 16-й позиции.

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