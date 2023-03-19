Форвард «Зенита» Малком показал свой российский загранпаспорт

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Малком подтвердил, что получил российское гражданство.

Игрок петербургского клуба продемонстрировал заграничный паспорт журналистам после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА (0:1), сообщает ТАСС.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой эти игроки смогут выступать за сборную России.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что Роман Терюшков поделился мнением о паспорте РФ для Малкома и Клаудиньо.