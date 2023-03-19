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Участников массовой драки на рестболе отпустили из полиции без заведения дел

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Организаторы соревнований по рестболу в Москве рассказали о ситуации с задержанными после крупной потасовки.
Участников массовой драки на рестболе отпустили из полиции без заведения дел
  • РИА Новости

«Несколько человек доставили в отделение. Никаких наказаний не последовало, дел не заведено. Всех сфотографировали, взяли данные и отпустили», — цитирует представителя оргкомитета турнира ТАСС.

Во время соревнований, которые проходили на «ВТБ Арене», началась массовая драка, в которой приняли участие порядка 50 человек. Причиной стал эмоциональный конфликт, возникший во время игры. Несколько участников драки, которая длилась около десяти минут, были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Ранее экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о драке с Артёмом Дзюбой.

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