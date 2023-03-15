Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о стычке с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Какие отношения с Дзюбой? Никакие. Может, если встретимся, будем общаться, поприветствуем друг друга, поговорим. Но сейчас не общаемся. Драка? Ну да, была. Но потом всё утихло. Были обычные рабочие отношения. Хуже точно ничего не стало. Может, чуть лучше стало», — сказал Лодыгин Sport24.

Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год. Также он играл за тульский «Арсенал», греческие «Ксанти», «Эордаикос» и «Олимпиакос», «ПАС Янина», турецкий «Газиантеп».

Голкипер провёл 11 матчей за сборную России.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему нападающий Артём Дзюба пропустил матч 1/4 финала Кубка России с «Акроном».