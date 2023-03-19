«Бавария» проиграла «Байеру» в матче Бундеслиги с двумя пенальти

«Бавария» в гостях потерпела поражение от «Байера» в матче 25-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра на стадионе «Бай-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Леверкузена.

В составе победителей дубль с пенальти оформил Эксекиэль Паласиос (55-я, 73-я минуты). В мюнхенской команде отличился Йозуа Киммих (22-я).

«Бавария» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Байер» (37) располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Шальке» и «Боруссия» сыграли вничью в матче 24-го тура Бундеслиги.