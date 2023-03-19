«Бавария» проиграла «Байеру» в матче Бундеслиги с двумя пенальти
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Игра на стадионе «Бай-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Леверкузена.
В составе победителей дубль с пенальти оформил Эксекиэль Паласиос (55-я, 73-я минуты). В мюнхенской команде отличился Йозуа Киммих (22-я).
«Бавария» с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Байер» (37) располагается на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что «Шальке» и «Боруссия» сыграли вничью в матче 24-го тура Бундеслиги.