«Шальке» и «Боруссия» сыграли вничью в матче 24-го тура Бундеслиги

«Шальке» и «Боруссия» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев голами отметились Мариус Бюльтер и Кенан Караман на 50-й и 79-й минутах. За гостей забили Нико Шлоттербек (38-я) и Рафаэл Геррейро (60-я).

Таким образом, «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 50 очков. «Шальке» — 17-й (20 очков).

Ранее сообщалось, что Бенжамен Павар принёс «Баварии» победу над «Аугсбургом».