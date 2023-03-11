Дубль Павара принёс «Баварии» победу над «Аугсбургом»

«Бавария» нанесла поражение «Аугсбургу» в матче 24-го тура Бундеслиги.

Встреча на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 5:3.

В составе победителей отличились Жоау Канселу (15-я минута), Бенжамен Павар (19-я и 35-я), Лерой Зане (45-я), Альфонсо Дэвис. У проигравших мячи забили Мергим Бериша (3-я, 60-я), Ирвин Кардона (90 + 3).

«Бавария» с 52 очками вышла в лидеры Бундеслиги. «Аутсбург» с 27 очками располагается на 13-м месте.

Ранее «Бавария» обыграла «Штутгарт» и вышла в лидеры Бундеслиги.