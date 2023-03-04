«Бавария» обыграла «Штутгарт» и вышла в лидеры Бундеслиги

«Бавария» в гостях нанесла поражение «Штутгарту» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Мюнхена.

В составе победителей отличились Маттейс де Лигт (39-я минута), Эрик Шупо-Мотинг (62-я). У проигравших мяч забил Хуан Переа (88-я).

«Бавария» с 49 очками вышла в лидеры Бундеслиги. «Штутгарт» с 19 очками располагается на 15-м месте.

Ранее сообщалось, что гол Эмре Джана принёс дортмундской «Боруссии» победу в матче Бундеслиги с «Лейпцигом».