Гол Джана принёс дортмундской «Боруссии» победу в матче Бундеслиги с «Лейпцигом»

Дортмундская «Боруссия» на своём поле нанесла поражение «Лейпцигу» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Эдина Терзича.

В составе чёрно-жёлтых мячи забили Марко Ройс (21-я минута, пенальти), Эмре Джан (39-я). У «Лейпцига» отличился Эмиль Форсберг (74-я).

«Боруссия» с 49 очками поднялась на первое место в Бундеслиге. «Лейпциг» с 42 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Унион» в матче Бундеслиги.