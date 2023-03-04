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Гол Джана принёс дортмундской «Боруссии» победу в матче Бундеслиги с «Лейпцигом»

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Дортмундская «Боруссия» на своём поле нанесла поражение «Лейпцигу» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Эдина Терзича.

В составе чёрно-жёлтых мячи забили Марко Ройс (21-я минута, пенальти), Эмре Джан (39-я). У «Лейпцига» отличился Эмиль Форсберг (74-я).

«Боруссия» с 49 очками поднялась на первое место в Бундеслиге. «Лейпциг» с 42 очками располагается на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что «Бавария» разгромила «Унион» в матче Бундеслиги.

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