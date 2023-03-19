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Третьяк раскритиковал игру ЦСКА в первых двух периодах матча с «Локомотивом»

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил игру московского ЦСКА во втором матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».
Третьяк раскритиковал игру ЦСКА в первых двух периодах матча с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Локомотив» сегодня играл лучше. ЦСКА в течение первых двух периодов не показал того хоккея, который ждут от команды. На мой взгляд, именно ЦСКА даёт «Локомотиву» показывать такую активную игру в начале встречи», — цитирует Третьяка РИА Новости.

По словам бывшего вратаря ЦСКА, во втором матче серии хоккеисты армейской команды первые пять минут матча «даже из зоны своей не выходили».

«Для меня это непонятно и удивительно. Надеюсь, что команда сделает из этого выводы и в следующем матче покажет настоящий армейский хоккей, когда первые десять минут игры — это постоянная атака», — заключил Третьяк.

ЦСКА в Москве обыграл «Локомотив» (3:2). Ярославская команда к середине второго периода вела со счётом 2:0, но в итоге пропустила три шайбы.

ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Ярославле 21 марта.

Ранее сообщалось, что Фёдоров не видит закономерности в неудачных стартах матчей с «Локомотивом».

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