Фёдоров не видит закономерности в неудачных стартах матчей с «Локомотивом»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал результат матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом».

«Ребята поняли, что неудачно начали матч. Во втором периоде обрели рисунок игры, тем не менее счёт был 0:2. Но вернулись в игру, забросили важные шайбы, чувствовали, что находимся на верном пути. Не хочу говорить о каком-то багаже после предыдущей серии», — цитирует Фёдорова РИА Новости.

Он подчеркнул, что хоккеисты армейской команды находятся в удовлетворительном физическом состоянии.

«Мы должны понять причины. Думаю, это связано с психологией. В плане техники и тактики ребята понимают, что должны делать. Осталось найти запал и поджечь его. Всегда есть опасения после такого старта, но не думаю, что речь идёт о закономерности», — добавил Фёдоров.

ЦСКА в Москве обыграл «Локомотив» (3:2). Ярославская команда к середине второго периода вела со счётом 2:0, но в итоге пропустила три шайбы.

ЦСКА ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья игра пройдёт в Ярославле 21 марта.

Ранее «Авангард» обыграл «Металлург» и увеличил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ.