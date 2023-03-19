Голевой пас Абдуллиной помог «Челси» обыграть «Рединг» в Кубке Англии
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Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонской команды. Россиянка Алсу Абдуллина отметилась голевой передачей.
21-летняя футболистка сборной России впервые в текущем сезоне вышла на матч в стартовом составе. Абдуллина перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре 2021 года. Её контракт был заключён на 2,5 года. В составе сборной России футболистка в 37 матчах забила четыре мяча.
«Челси» является действующим обладателем Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что футболистка сборной России рассказала о панических атаках во время жизни в США.