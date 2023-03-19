Голевой пас Абдуллиной помог «Челси» обыграть «Рединг» в Кубке Англии

Лондонский «Челси» на выезде нанёс поражение «Редингу» в матче 1/4 финала плей-офф Кубка Англии по футболу среди женских команд.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу лондонской команды. Россиянка Алсу Абдуллина отметилась голевой передачей.

21-летняя футболистка сборной России впервые в текущем сезоне вышла на матч в стартовом составе. Абдуллина перешла в «Челси» из московского «Локомотива» в декабре 2021 года. Её контракт был заключён на 2,5 года. В составе сборной России футболистка в 37 матчах забила четыре мяча.

«Челси» является действующим обладателем Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что футболистка сборной России рассказала о панических атаках во время жизни в США.