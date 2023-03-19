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Льорис считает, что Мбаппе должен сменить его в роли капитана сборной Франции

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Бывший вратарь сборной Франции Уго Льорис считает, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе должен стать новым капитаном команды.
Льорис считает, что Мбаппе должен сменить его в роли капитана сборной Франции
  • Gettyimages.ru

«Есть один игрок, который становится всё более сильным во всех аспектах на поле и за его пределами — это Килиан Мбаппе», — цитирует Льориса Telefoot.

Бывший капитан сборной Франции завершил национальную карьеру после чемпионата мира в Катаре. Тогда команда дошла до финала, где уступила Аргентине. Мбаппе забил три гола в финале и стал лучшим бомбардиром турнира.

Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует трансфер Мбаппе летом из-за недоверия к нему.

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