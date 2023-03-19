Льорис считает, что Мбаппе должен сменить его в роли капитана сборной Франции
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«Есть один игрок, который становится всё более сильным во всех аспектах на поле и за его пределами — это Килиан Мбаппе», — цитирует Льориса Telefoot.
Бывший капитан сборной Франции завершил национальную карьеру после чемпионата мира в Катаре. Тогда команда дошла до финала, где уступила Аргентине. Мбаппе забил три гола в финале и стал лучшим бомбардиром турнира.
Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует трансфер Мбаппе летом из-за недоверия к нему.