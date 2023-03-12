Marca: «Реал» не планирует трансфер Мбаппе летом из-за недоверия к нему

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе с большой долей вероятности не перейдёт в мадридский «Реал».

По информации Marca, клуб с недоверием относится к игроку после срыва трансфера в прошлом сезоне. Отмечается, что «Реал» не предпримет попыток подписания футболиста летом, а также больше не верит его словам.

Мбаппе в мае 2022 года продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. По информации СМИ, у 24-летнего игрока была устная договорённость с «Реалом», но француз решил принять предложение парижан.

Нападающий в сезоне-2022/23 забил 30 мячей в 31 матче за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мбаппе высказался о своём будущем в ПСЖ после вылета команды из Лиги чемпионов.