Marca: «Реал» не планирует трансфер Мбаппе летом из-за недоверия к нему
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По информации Marca, клуб с недоверием относится к игроку после срыва трансфера в прошлом сезоне. Отмечается, что «Реал» не предпримет попыток подписания футболиста летом, а также больше не верит его словам.
Мбаппе в мае 2022 года продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. По информации СМИ, у 24-летнего игрока была устная договорённость с «Реалом», но француз решил принять предложение парижан.
Нападающий в сезоне-2022/23 забил 30 мячей в 31 матче за ПСЖ во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Мбаппе высказался о своём будущем в ПСЖ после вылета команды из Лиги чемпионов.