Карпин прибыл в расположение сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин приехал в расположение национальной команды в Новогорске сразу после матча «Химки» — «Ростов».

«Все друг по другу очень соскучились», — сообщает Telegram-канал сборной.

19 марта старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что полузащитник «Монако» Александр Головин и защитник «Спартака» Алексей Миранчук пропустят мартовский сбор команды из-за травм.

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Константин Тюкавин поделился эмоциями от прибытия в расположение сборной России.