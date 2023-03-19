Карпин прибыл в расположение сборной России
- РИА Новости
«Все друг по другу очень соскучились», — сообщает Telegram-канал сборной.
19 марта старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что полузащитник «Монако» Александр Головин и защитник «Спартака» Алексей Миранчук пропустят мартовский сбор команды из-за травм.
Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее Константин Тюкавин поделился эмоциями от прибытия в расположение сборной России.