Источник: Головин пропустит мартовские матчи сборной России из-за травмы

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сможет приехать в расположение сборной России по футболу на мартовский сбор.

«У Головина и Миранчука действительно травмы, из-за которых они останутся в расположении своих клубов и пропустят мартовский сбор команды России. Не нужно искать скрытые смыслы там, где их нет», — передаёт слова источника ТАСС.

Учебно-тренировочный сбор пройдёт с 19 по 28 марта в подмосковном Новогорске. Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Ираном 23 марта в Тегеране, с Ираком — 26 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Головин получил травму и пропустит 19 марта матч «Монако» с «Аяччо».