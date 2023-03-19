«Монако» без Головина обыграл «Аяччо» в матче Лиги 1

Футбольный клуб «Монако» нанёс поражение «Аяччо» в матче 28-го тура чемпионата Франции.

Встреча в Аяччо на стадионе «Франсуа Коти» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Голами отметились Виссам Бен-Йеддер и Крепен Дьятта.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за травмы.

«Монако» расположился на четвёртой строчке таблицы Лиги 1, набрав 54 очка. «Аяччо» занимает 18-е место (21).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Александр Головин и Алексей Миранчук получили травмы после вызова их в сборную России.