«Монако» без Головина обыграл «Аяччо» в матче Лиги 1
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Встреча в Аяччо на стадионе «Франсуа Коти» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Голами отметились Виссам Бен-Йеддер и Крепен Дьятта.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил встречу из-за травмы.
«Монако» расположился на четвёртой строчке таблицы Лиги 1, набрав 54 очка. «Аяччо» занимает 18-е место (21).
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Александр Головин и Алексей Миранчук получили травмы после вызова их в сборную России.