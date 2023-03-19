Дьяков считает, что «Ростов» может оказаться выше «Спартака» по итогам сезона в РПЛ

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о победе ростовского клуба над «Химками» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Для «Ростова», провинциальной команды, второе место — успех, очень крутой показатель. Все привыкли, что там «Зенит» и клубы из Москвы. «Спартак» вроде хорошо смотрелся на зимних сборах. Пока красно-белые выглядят не очень хорошо. Допускаю, что «Ростов» окажется выше «Спартака» по итогам РПЛ», — цитирует Дьякова «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Единственный мяч забил защитник Максим Осипенко на 18-й минуте с пенальти.

Нападающий «Химок» Жаниу Бикел был удалён с поля на 29-й минуте.

«Ростов» занимает второе место в таблице чемпионата России с 41 очком. «Химки» расположились на 15-й строчке с 13 очками. «Спартак» (40) занимает третью строчку.

Ранее сообщалось, что «Ростов» установил клубный рекорд по набранным очкам после 20 туров.