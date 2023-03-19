Узнать больше

Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поблагодарил болельщиков после победы в матче 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Безумно благодарен за ваше внимание. За то, что переживаете, искренне болеете, пишете и постоянно находитесь рядом. Это очень дорогого стоит. Спасибо всем, кто вчера пришёл и болел за нас. Нас было мало, но мы были вместе», — сказал Дзюба в своём Telegram-канале.

Игра в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

Голами в составе победителей отметились Дмитрий Баринов (47-я минута), Максим Глушенков (51-я) и Артём Дзюба (65-я). За гостей забили Хуниор Алонсо (29-я) и Джон Кордоба (39-я). Баринов был признан лучшим игроком матча.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обсудит новый контракт с Дзюбой после завершения сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить