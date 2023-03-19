Дзюба обратился к болельщикам после матча с «Краснодаром»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поблагодарил болельщиков после победы в матче 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Безумно благодарен за ваше внимание. За то, что переживаете, искренне болеете, пишете и постоянно находитесь рядом. Это очень дорогого стоит. Спасибо всем, кто вчера пришёл и болел за нас. Нас было мало, но мы были вместе», — сказал Дзюба в своём Telegram-канале.

Игра в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

Голами в составе победителей отметились Дмитрий Баринов (47-я минута), Максим Глушенков (51-я) и Артём Дзюба (65-я). За гостей забили Хуниор Алонсо (29-я) и Джон Кордоба (39-я). Баринов был признан лучшим игроком матча.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обсудит новый контракт с Дзюбой после завершения сезона.