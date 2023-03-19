Орлов: в РПЛ нет ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб
- РИА Новости
«В РПЛ нет сейчас ни одного игрока, который мог бы уехать в Европу. Я не вижу ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб. Игрока на выданье в РПЛ сейчас нет», — цитирует Орлова Sport24.
«Зенит» по итогам 19 туров с 48 очками лидирует в чемпионате России. Следом идут «Ростов» и «Спартак».
Ранее сообщалось, что гол Максима Осипенко с пенальти принёс «Ростову» победу над «Химками» в матче РПЛ.