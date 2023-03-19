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Орлов: в РПЛ нет ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб

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Комментатор Геннадий Орлов оценил перспективы игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Орлов: в РПЛ нет ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб
  • РИА Новости

«В РПЛ нет сейчас ни одного игрока, который мог бы уехать в Европу. Я не вижу ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб. Игрока на выданье в РПЛ сейчас нет», — цитирует Орлова Sport24.

«Зенит» по итогам 19 туров с 48 очками лидирует в чемпионате России. Следом идут «Ростов» и «Спартак».

Ранее сообщалось, что гол Максима Осипенко с пенальти принёс «Ростову» победу над «Химками» в матче РПЛ.

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