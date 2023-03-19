Гол Осипенко с пенальти принёс «Ростову» победу над «Химками» в матче РПЛ

«Ростов» нанёс поражение «Химкам» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Единственный мяч забил защитник Максим Осипенко на 18-й минуте с пенальти.

Нападающий «Химок» Жаниу Бикел был удалён с поля на 29-й минуте.

«Ростов» занимает второе место в таблице чемпионата России с 41 очком. «Химки» расположились на 15-й строчке с 13 очками.

Ранее «Локомотив» обыграл «Краснодар», уступая по ходу матча со счётом 0:2.