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Булыкин считает, что «Реал» победит «Барселону» в эль класико

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 26-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал».
Булыкин считает, что «Реал» победит «Барселону» в эль класико
  • Gettyimages.ru

«Реалу» тяжело биться на два фронта, но в то же время это такая команда, которая и на три может биться. Поэтому если «Реал» победит, то в Испании будет интрига до конца чемпионата», — цитирует Булыкина Vprognoze.

Игра между командами пройдёт 19 марта в 23:00 мск. Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Каталонцы лидируют в турнирной таблице, набрав 65 очков. Мадридцы — вторые (56 баллов).

Ранее сообщалось, что ПСЖ, «Реал» и «Манчестер Сити» претендуют на Кварацхелию, возможная сумма трансфера — €180 млн.

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