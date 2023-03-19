Булыкин считает, что «Реал» победит «Барселону» в эль класико
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«Реалу» тяжело биться на два фронта, но в то же время это такая команда, которая и на три может биться. Поэтому если «Реал» победит, то в Испании будет интрига до конца чемпионата», — цитирует Булыкина Vprognoze.
Игра между командами пройдёт 19 марта в 23:00 мск. Встреча состоится в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Каталонцы лидируют в турнирной таблице, набрав 65 очков. Мадридцы — вторые (56 баллов).
Ранее сообщалось, что ПСЖ, «Реал» и «Манчестер Сити» претендуют на Кварацхелию, возможная сумма трансфера — €180 млн.