Селиваненко предположил, каким будет финал между Медведевым и Алькарасом

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о финале между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Говоря о финале, Карлос визуально возвращается на свой уровень, который он показывал в середине прошлого года. Финал будет противостоянием разных стилей игры, в таких матчах обычно всё решают нюансы», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Медведев в полуфинальном матче нанёс поражение Тиафо со счётом 7:5, 7:6. Таким образом, Медведев продлил победную серию до 19 матчей. Он также вышел в финал на четвёртом турнире подряд.

В полуфинале Алькарас победил итальянца Янника Синнера со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

Матч между теннисистами пройдёт в ночь на 20 марта.

Ранее Алькарас назвал Медведева лучшим теннисистом в мире.