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Гончаренко считает, что номер фигуриста Ветлугина показывает преемственность поколений

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказала мнение, что фигурист Матвей Ветлугин на турнире шоу-программ показал, что ценит опыт поколений.
Гончаренко считает, что номер фигуриста Ветлугина показывает преемственность поколений
  • РИА Новости

«Мне вообще понравилась вся эта история — хорошая задумка. Конечно, меня поразил Матвей Ветлугин, которого ещё можно назвать малоопытным, насколько он артистичен, ценит опыт своих предшественников — следующее поколение знает их и помнит, есть преемственность. Это очень здорово, считаю это очень важным», — цитирует Гончаренко ТАСС.

Ветлугин выступил в образах Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина на турнире шоу-программ. В конце номера он подарил букет Татьяне Тарасовой.

Судьи оценили выступление на 14,91 балла (7,08/7,83).

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение о турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве.

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