Жулин считает, что судьи на турнире шоу-программ не понимали критериев выставления оценок

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказал мнение о турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве.

«Победа Ягудина абсолютно закономерная. Неважно, насколько много человек исполняет тройных прыжков, а актёрское мастерство было великолепным. Если говорить про Ветлугина, судьи не понимали критериев выставления оценок. Видимо, жюри ещё было непонятно, кто это. Плюс он катался в самом начале», — цитирует Жулина РИА Новости.

Ветлугин выступил в образах Алины Загитовой, Елизаветы Туктамышевой, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина на турнире шоу-программ. В конце номера он подарил букет Татьяне Тарасовой.

Судьи оценили выступление на 14,91 балла (7,08/7,83).

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее Тарасова заявила, что у неё нет разногласий с Первым каналом.