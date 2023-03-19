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Тарасова заявила, что у неё нет разногласий с Первым каналом

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что у неё нет разногласий с Первым каналом.
Тарасова заявила, что у неё нет разногласий с Первым каналом
  • РИА Новости

«У меня нет никаких разногласий с Первым каналом», — цитирует Тарасову ТАСС.

Евгений Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тарасова поддержала высказывание двукратного олимпийского чемпиона. Затем стало известно, что Первый канал отстранил тренера от комментирования финала Гран-при России из-за этой ситуации.

Ранее Тарасова отреагировала на победу Алексея Ягудина в турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве.

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