Тарасова заявила, что у неё нет разногласий с Первым каналом

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что у неё нет разногласий с Первым каналом.

«У меня нет никаких разногласий с Первым каналом», — цитирует Тарасову ТАСС.

Евгений Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения. Тарасова поддержала высказывание двукратного олимпийского чемпиона. Затем стало известно, что Первый канал отстранил тренера от комментирования финала Гран-при России из-за этой ситуации.

Ранее Тарасова отреагировала на победу Алексея Ягудина в турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве.