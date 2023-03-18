Тарасова: Ягудин — чемпион на все времена

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на победу Алексея Ягудина в турнире шоу-программ «Русский вызов» в Москве.

«Ягудин — чемпион на все времена! Я не сомневалась, что он будет самым ярким на этот турнире. Алексей особенный фигурист, который всегда показывает чемпионские результаты», — цитирует Тарасову Sport24.

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17), тройку лучших замкнула Анна Щербакова (19,08).

Ранее Ягудин рассказал, как потратит призовые от победы в турнире шоу-программ.