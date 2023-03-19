Лыжники Большунов и Якимушкин устроили забег с детскими колясками на чемпионате России

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и серебряный призёр Иван Якимушкин устроили забег с детскими колясками после завершения скиатлона чемпионата России в Тюмени.

В семье Большунова, женившегося на лыжнице Анне Жеребятьевой, растёт дочь Ева. Якимушкин, состоящий в браке с лыжницей Ольгой Кучерук, стал отцом 27 января этого года. Имя и пол ребёнка не раскрываются.

Большунов одержал победу в скиатлоне, преодолев дистанцию 30 км за 1 час 11 минут.

Вторым стал Сергей Устюгов (+5,0). Долгое время он боролся за золото с Большуновым, но упал на одном из поворотов за несколько километров до финиша.

Замкнул тройку призёров Иван Якимушкин (+29,3).

Ранее жена Большунова отреагировала на победу супруга в скиатлоне на чемпионате России.