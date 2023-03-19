Лыжники Большунов и Якимушкин устроили забег с детскими колясками на чемпионате России
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В семье Большунова, женившегося на лыжнице Анне Жеребятьевой, растёт дочь Ева. Якимушкин, состоящий в браке с лыжницей Ольгой Кучерук, стал отцом 27 января этого года. Имя и пол ребёнка не раскрываются.
Большунов одержал победу в скиатлоне, преодолев дистанцию 30 км за 1 час 11 минут.
Вторым стал Сергей Устюгов (+5,0). Долгое время он боролся за золото с Большуновым, но упал на одном из поворотов за несколько километров до финиша.
Замкнул тройку призёров Иван Якимушкин (+29,3).
Ранее жена Большунова отреагировала на победу супруга в скиатлоне на чемпионате России.