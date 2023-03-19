Дзюба — о победе «Локомотива» над «Краснодаром»: сумасшедшие ощущения

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе столичного клуба над «Краснодаром» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Реально сумасшедшие ощущения. Первый тайм — разочарование, апатия, удручающее вообще какое-то состояние. Надо отдать должное тренерам — встряхнули прям жёстко. Давно я такого не видел. Это было очень мощно, импульсивно», — сказал Дзюба на YouTube-канале клуба.

Игра в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу столичной команды.

Голами в составе победителей отметились Дмитрий Баринов (47-я минута), Максим Глушенков (51-я) и Артём Дзюба (65-я). За гостей забили Хуниор Алонсо (29-я) и Джон Кордоба (39-я). Баринов был признан лучшим игроком матча.

По красной карточке получили футболист «быков» Кристиан Рамирес (63-я) и игрок железнодорожников Игорь Смольников (72-я).

«Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. «Краснодар» — восьмой (29 очков).

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обсудит новый контракт с Дзюбой после завершения сезона.