Кафельников: Медведев заслуженно побеждает свои матчи
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«Даниил играет хорошо. Он заслуженно побеждает свои матчи. Не удивлён, что серия победных матчей продолжается. Правда, не знаю, как долго он продержится», — цитирует Кафельникова Sport24.
Медведев в полуфинальном матче нанёс поражение Тиафо со счётом 7:5, 7:6. Таким образом, Медведев продлил победную серию до 19 матчей. Он также вышел в финал на четвёртом турнире подряд.
Соперником Медведева по финалу станет Карлос Алькарас (Испания).
Общий призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.
Ранее Ольховский назвал феноменальной серию Медведева из 19 побед.