Кафельников: Медведев заслуженно побеждает свои матчи

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников высказался о победе Даниила Медведева над американцем Фрэнсисом Тиафо в полуфинальном матче на турнире в Индиан-Уэллсе (США)

«Даниил играет хорошо. Он заслуженно побеждает свои матчи. Не удивлён, что серия победных матчей продолжается. Правда, не знаю, как долго он продержится», — цитирует Кафельникова Sport24.

Медведев в полуфинальном матче нанёс поражение Тиафо со счётом 7:5, 7:6. Таким образом, Медведев продлил победную серию до 19 матчей. Он также вышел в финал на четвёртом турнире подряд.

Соперником Медведева по финалу станет Карлос Алькарас (Испания).

Общий призовой фонд турнира составляет $8,8 млн.

Ранее Ольховский назвал феноменальной серию Медведева из 19 побед.